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Смотрим, как это будет: на главной площади Сталинграда прошла генеральная репетиция парада к 2 февраля

Актуально 31.01.2023 13:11
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31.01.2023 13:11




В Волгограде на площади Павших борцов сегодня, 31 января состоялась последняя из двух репетиций парада. Первая прошла 29 января.   


Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по площади, которая была украшена символикой, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве и огромным транспарантом «Сталинград», прошли строем военнослужащие, курсанты волгоградской академии МВД, юнармейцы, а также казаки и сотрудники МЧС под марш военного оркестра. 


Открыла парад по традиции рота почетного караула. 


Была продемонстрирована и военная техника – по площади проехали современные танки с экипажами, а также ретроавтомобили, в частности, пожарные автомобили. 


У некоторых военнослужащих на груди можно было заметить медали. 


Тема СВО также присутствовала на мероприятии.


Так, по площади проехали современные бронированные автомобили с буквой "V" с военными, одетыми в современную полевую форму. 


Перед участниками парада на автомобилях проехали представители командования. 


Ответом на поздравление с 80-летием Победы в Сталинградской битве стало громогласное "ура". 


Участниками репетиции стали и священнослужители. 



Напомним, парад на площади Павших борцов состоится 2 февраля в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве. 







Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

 

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