Происшествия

В Волгограде мужчины в военной форме протаранили Bentley: видео

Происшествия 31.01.2023 11:56
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31.01.2023 11:56


В Дзержинском районе Волгограда накануне примерно в 12.32 отечественная легковушка протаранила Bentley. Сообщается о пострадавшем. Последствия аварии попали на видео.



— По предварительной информации, 24-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-211440 двигался по проспекту имени Жукова со стороны улицы Качинцев в направлении улицы Хорошева, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 83 по проспекту имени Жукова при развороте на разрешающий сигнал светофора водитель не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Bentley под управлением 29-летнего водителя, двигавшегося прямо по проспекту имени Жукова. 

Как уточнили в региональном главке МВД, в результате аварии пострадал один человек. В больницу доставили 19-летнего пассажира ВАЗа. 


Очевидец, снявший поврежденные автомобили, также захватил в кадр несколько человек в военной форме, стоявших у отечественной легковушки.  

Видео: «Аллея Героев» / t.me  

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