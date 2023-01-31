В Волгограде мужчины в военной форме протаранили Bentley: видео

В Дзержинском районе Волгограда накануне примерно в 12.32 отечественная легковушка протаранила Bentley. Сообщается о пострадавшем. Последствия аварии попали на видео.





— По предварительной информации, 24-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-211440 двигался по проспекту имени Жукова со стороны улицы Качинцев в направлении улицы Хорошева, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 83 по проспекту имени Жукова при развороте на разрешающий сигнал светофора водитель не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Bentley под управлением 29-летнего водителя, двигавшегося прямо по проспекту имени Жукова.

Как уточнили в региональном главке МВД, в результате аварии пострадал один человек. В больницу доставили 19-летнего пассажира ВАЗа.





Очевидец, снявший поврежденные автомобили, также захватил в кадр несколько человек в военной форме, стоявших у отечественной легковушки.

Видео: «Аллея Героев» / t.me

