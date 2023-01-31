В Волгограде 18-летнего юношу оставили без интима и денег









Жертвой мошенников в сфере интим-услуг стал 18-летний житель Волгограда. Как сообщили в городском УМВД, молодой человек захотел продажной любви и позвонил по телефону, который нашел в Интернете.

На звонок юноши ответила женщина-диспетчер и сообщила об условиях получения услуги и попросила перечислить предоплату. Молодой волгоградец перевел около 40 тысяч рублей, но после этого телефон, по которому он звонил, оказался заблокирован. Тогда юноша понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мошенницу ищут.



