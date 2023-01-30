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«Он на бетоне»: на владельца битумного завода рядом с жилой застройкой в Волгоградской области завели дело

Расследования 30.01.2023 17:17
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30.01.2023 17:17


История с появлением асфальтобетонной установки на ул. Народная рядом с жилой постройкой в рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области получила продолжение. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, в борьбу местных жителей против производственной установки по соседству с жилыми домами вмешались уже Госдума РФ, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Соответствующие запросы государственные структуры направили в прокуратуру. Полученный ответ, по признанию местных жителей, дал им надежду на то, что они скоро смогут спокойно жить в своих домах и дышать чистым воздухом. 

В частности, в ответе, подписанном начальником отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии С.С.Истоминым, сообщается, что предпринятых властями рабочего поселка Новониколаевский действий по внесению изменений в генеральный план населенного пункта оказалось недостаточно для того, чтобы асфальтобетонная установка не могла разместиться на данной территории. 

Принятые решения фактически не восстановят права граждан, так как земельный участок будет находиться в территориальной производственной зоне, в границах которой возможно размещение производственных объектов. Учитывая, что земельный участок окружен жилой застройкой, существующей на протяжении длительного времени, а также в целях соблюдения прав граждан на благоприятную среду прокуратурой Новониколаевского района 25 октября главе городского поселения направлена информация о необходимости установления в правилах территориальной зоны, не предусматривающей размещение производственных объектов, – цитата из документа. 


Однако, в связи с тем, что каких-либо действенных мер органом местного самоуправления так и не было принято, прокуратура начала сбор документов для предъявления иска о признании правил в части данного земельного участка недействующими. Также надзорный орган планирует обязать чиновников разработать проект изменений в документ градостроительного зонирования, которые не позволят размещать производственные объекты на данной территории.


Из документа также следует, что по результатам проведенной прокуратурой в декабре 2022 года проверки по результатам замера уровня звуков от работающей асфальтобетонной установки были выявлены нарушения СанПиН, выразившиеся в превышении предельно допустимого уровня звука. 

В связи с этим в отношении ИП Моргунова Ю.А., владельца участка, где расположена асфальтобетонная установка, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.ст.6.3 КоАП РФ. Но ввиду нерассмотрения акта реагирования бизнесмен вызван в прокуратуру района для решения вопроса о возбуждении дела уже по другой статье – ст.17.7 КоАП РФ. 

А 27 января прокуратурой района ИП Моргунову внесено представление по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении модульной асфальтобетонной установки. В настоящее время оно находится на рассмотрении. 


Как поделились местные жители, они очень надеются на то, что скоро предприниматель разберет свою установку и найдет  для нее более подходящее место – подальше от домов, жители которых уже вдоволь вкусили все «прелести» нахождения рядом с производственным объектом. 

Пока завод не работает, но какие-то производственные процессы на этой территории идут – разве что труба не дымит, –рассказали новониколаевцы. – Такое ощущение, что наш бизнесмен, как говорят, «на бетоне» – проверки проверками, но от своего намерения продолжать отравлять нам жизнь, он, похоже, отказываться не собирается. Но мы до конца будем бороться, чтобы доказать свое право на благоприятные условия проживания. 

Напомним, в начале лета прошлого года жители частного сектора рабочего поселка Новониколаевский были шокированы появлением рядом с жилым кварталом асфальтобетонной производственной установки. Несколько месяцев его работы превратили существование новониколаевцев в ад. Некоторые жители вынуждены были покинуть свои дома и уехать подальше от завода, который не давал им покоя ни днем, ни ночью. Новониколаевцы даже обращались за помощью к своей знаменитой землячке Анне Чапман, также направляли обращения в различные инстанции. 

В конце прошлого года один из местных жителей, измученный постоянным шумом и вонью от работающего завода, в знак протеста против асфальтобетонной установки оставил на административном здании надпись "Корупция здесь". За что был оштрафован на 1 тысячу рублей. 

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