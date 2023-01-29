Расследования

Сложные эфиры тестостерона. В Волгограде тренера фитнес-клуба задержали за сбыт стероидов

Расследования 29.01.2023 11:57
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29.01.2023 11:57


В одном из фитнес-клубов Волгограда при проведении ОРМ оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области задержали 48-летнего тренера. Как сообщает ИА «Высота 102», спортсмен пытался сбыть сильнодействующие вещества. 

— Подозреваемый задержан при реализации веществ, оборот которых строго регулируется законом, — пояснили информагентству в пресс-службе областного глава МВД. — Организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Как уточнили в полицейском ведомстве, у задержанного в момент задержания изъяли флакон с содержимым, которое, согласно заключению экспертов, является сильнодействующим веществом, содержащим в своем составе сложные эфиры тестостерона.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», тренером, подозреваемым в сбыте стероидов оказался сотрудник сети фитнес-клубов Iron Games. По информации из открытых источников, клуб с таким названием находится в Волгограде на улице Хиросимы, 7. 

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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