Сложные эфиры тестостерона. В Волгограде тренера фитнес-клуба задержали за сбыт стероидов

В одном из фитнес-клубов Волгограда при проведении ОРМ оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области задержали 48-летнего тренера. Как сообщает ИА «Высота 102», спортсмен пытался сбыть сильнодействующие вещества.

— Подозреваемый задержан при реализации веществ, оборот которых строго регулируется законом, — пояснили информагентству в пресс-службе областного глава МВД. — Организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Как уточнили в полицейском ведомстве, у задержанного в момент задержания изъяли флакон с содержимым, которое, согласно заключению экспертов, является сильнодействующим веществом, содержащим в своем составе сложные эфиры тестостерона.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», тренером, подозреваемым в сбыте стероидов оказался сотрудник сети фитнес-клубов Iron Games. По информации из открытых источников, клуб с таким названием находится в Волгограде на улице Хиросимы, 7.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области