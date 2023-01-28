В Волгограде нечистоплотную УК подозревают в захвате еще одного дома

Расследования 28.01.2023 17:01
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28.01.2023 17:01
Полиция возбудила уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания жильцов о выборе ООО «Парадигма» управляющей компанией дома №26А по улице Советская в Волгограде.
Копия соответствующего постановления, как сообщает инспекция госжилнадзора Волгоградской области, поступила в их адрес от ГУ МВД России по региону.
- Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области искового заявления в Центральный районный суд Волгограда о признании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 26 А по ул. Советская в Волгограде о выборе управляющей организации ООО «Парадигма» недействительным, - сообщили в ведомстве.
Исковые требования суд удовлетворил. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, что УК с таким названием уже фигурировала в деле о захвате дома №56 по ул. Таращанцев в Краснооктябрьском районе. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документа). Также сообщалось, что эту УК собираются лишить лицензии.
Фото дома из архива ИА «Высота 102»
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