В Волгограде нечистоплотную УК подозревают в захвате еще одного дома









Полиция возбудила уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания жильцов о выборе ООО «Парадигма» управляющей компанией дома №26А по улице Советская в Волгограде.

Копия соответствующего постановления, как сообщает инспекция госжилнадзора Волгоградской области, поступила в их адрес от ГУ МВД России по региону.

- Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области искового заявления в Центральный районный суд Волгограда о признании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 26 А по ул. Советская в Волгограде о выборе управляющей организации ООО «Парадигма» недействительным, - сообщили в ведомстве.

Исковые требования суд удовлетворил. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото дома из архива ИА «Высота 102»