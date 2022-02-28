В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензии

Общество 28.02.2022 15:18
0
28.02.2022 15:18
Инспекция Госжилнадзора по Волгоградской области подала в суд иск об аннулировании лицензии управляющей компании «Парадигма», которую ранее лишили права управления 23 домами. Их площадь превысила 25% от общей площади помещений, находившихся в управлении «Парадигмы» в 2021 году, сообщили в Госжилнадзоре.
Нерадивую УК неоднократно привлекали к административной ответственности за уклонение от проверок, за год ей выписали 30 штрафов на общую сумму в 7 млн рублей. Помимо этого, «Парадигму» подозревают в захвате дома на улице Таращанцев, 56 – ранее им управляла компания «Гала Парк», которая так же осталась без лицензии. УК «Парадигма» может стать первой в 2022 году компанией, которую лишат лицензии за бесчисленные нарушения. В минувшем году суд аннулировал лицензии семи УК.
В то же время лицензионная комиссия решила выдать лицензии двум другим новым УК. На коммунальный рынок в Волгоградской области заходят ООО «УК «СЕВЕР-ГРУПП» (Палласовка) и ООО «ТДС И КО» (Волгоград). Обе компании возглавляет один и тот же директор Кристина Попова. Официально у этих УК пока нет ни одного дома в управлении – сначала они должны заключить договора управления и внести изменения в реестр лицензий. В прошлом году право работать на коммунальном рынке получили 23 новых компании. Всего в Волгоградской области лицензии действительны у 248 УК. Среди них 197 приступили к работе и управляют домами.
Реклама
В Волгоградской области ищут медиков-добровольцев в Донбасс28.02.2022 21:19
Общество 28.02.2022 21:19
В Волгограде стоимость стопки блинов подорожала за год на 23 рубля28.02.2022 20:10
Общество 28.02.2022 20:10
Полиция проведет расследование вырубки деревьев в Волжском28.02.2022 19:38
Общество 28.02.2022 19:38
«Думать, увижу ли я снова маму, страшно»: история беженцев из Луганска, укрывшихся в Волгограде28.02.2022 19:32
Общество 28.02.2022 19:32
Сотрудники известного банка помогли волгоградцу сохранить здоровье28.02.2022 19:16
Общество 28.02.2022 19:16
В Волгоградской области отменили тестирование системы оповещения28.02.2022 17:21
Общество 28.02.2022 17:21
Налоговые службы возобновляют прием волгоградцев без предварительной записи28.02.2022 16:42
Общество 28.02.2022 16:42
В Волгограде повара школ, больниц и детсадов борются за звание лучших в профессии28.02.2022 14:01
Общество 28.02.2022 14:01
В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизией28.02.2022 13:47
Общество 28.02.2022 13:47
В Волгограде залатали ямы на 35 улицах28.02.2022 12:01
Общество 28.02.2022 12:01
В Волжском бизнесмен ответит за смерть 39-летнего рабочего28.02.2022 11:40
Общество 28.02.2022 11:40
Зоозащитницу из Волгограда обвинили в издевательствах над кошками28.02.2022 11:19
Общество 28.02.2022 11:19
Бочаров поручил найти работу беженцам ДНР и ЛНР в Волгоградской области28.02.2022 10:53
Общество 28.02.2022 10:53
Жители Волгоградской области тратят на поиск работы больше 7 месяцев28.02.2022 09:37
Общество 28.02.2022 09:37
Максим Галкин возглавил паводковую комиссию в Волгоградской области28.02.2022 08:54
Общество 28.02.2022 08:54
Реклама