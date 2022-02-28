Общество

В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензии

Общество 28.02.2022 15:18
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28.02.2022 15:18


Инспекция Госжилнадзора по Волгоградской области подала в суд иск об аннулировании лицензии управляющей компании «Парадигма», которую ранее лишили права управления 23 домами. Их площадь превысила 25% от общей площади помещений, находившихся в управлении «Парадигмы» в 2021 году, сообщили в Госжилнадзоре.
Нерадивую УК неоднократно привлекали к административной ответственности за уклонение от проверок, за год ей выписали 30 штрафов на общую сумму в 7 млн рублей. Помимо этого, «Парадигму» подозревают в захвате дома на улице Таращанцев, 56 – ранее им управляла компания «Гала Парк», которая так же осталась без лицензии. УК «Парадигма» может стать первой в 2022 году компанией, которую лишат лицензии за бесчисленные нарушения. В минувшем году суд аннулировал лицензии семи УК.
В то же время лицензионная комиссия решила выдать лицензии двум другим новым УК. На коммунальный рынок в Волгоградской области заходят ООО «УК «СЕВЕР-ГРУПП» (Палласовка) и ООО «ТДС И КО» (Волгоград). Обе компании возглавляет один и тот же директор Кристина Попова. Официально у этих УК пока нет ни одного дома в управлении – сначала они должны заключить договора управления и внести изменения в реестр лицензий. В прошлом году право работать на коммунальном рынке получили 23 новых компании. Всего в Волгоградской области лицензии действительны у 248 УК. Среди них 197 приступили к работе и управляют домами.

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