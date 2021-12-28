В Волгограде УК подозревают в захвате дома





По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома по выбору управляющей организации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на личный прием заместителя прокурора Волгоградской области Владимира Мосина обратилась жительница дома №56 по ул. Таращанцев, которая сообщила о смене управляющей компании без ведома жильцов. В ходе надзорной проверки было установлено, что собрание фактически не проводилось, а подписи в протоколе жильцам не принадлежат.

По результатам проверки ОД ОП № 2 УМВД России по г.Волгограду по указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документа). Как стало известно ИА «Высота 102», в поле зрения правоохранителей попала управляющая компания «Парадигма». Ранее домом №56 по ул. Таращанцев управляла компания «Гала Парк», которую лишили лицензии за многочисленные нарушения.

Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Всего в текущем году возбуждено более 80 уголовных дел по фактам подделки протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов.



