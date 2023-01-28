Происшествия

Волгоградская пенсионерка отдала лжеследователю 900 тысяч после трех дней общения

Происшествия 28.01.2023 12:41
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28.01.2023 12:41


Аферист, который представился сотрудником правоохранительных органов, обманул 66-летнюю жительницу Волгограда на крупную сумму.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пенсионерке из Краснооктябрьского района на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он убедил женщину в том, что она может помочь задержать мошенников, которые пытаются снять деньги с ее счета. Аферист просил следовать его указаниям и никому ничего не рассказывать, чтобы не навредить следствию.
Пенсионерка поверила и делала так, как ей говорили. Общение продолжалось три дня. За это время женщина оформила кредит на 900 тысяч рублей и перевела всю сумму не некий «безопасный счет». После этого лжеследователь пропал и больше на связь не выходил.  Пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Злоумышленника ищут.

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