В Волгограде утвердили дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 года

Дополнительные выходные дни утвердили в Волгоградской области по случаю празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает ИА «Высота 102», объявил сегодня, 24 января, губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи с представителями областного совета ветеранов.

Отдыхать жители Волгограда и области будут в 2023 году 1 и 2 февраля. Таким образом, рабочими на праздничной неделе будут только понедельник, вторник и пятница.

Подчеркнем, что данное решение является обязательным для исполнения в бюджетной сфере. Будут ли отдыхать жители региона, работающие в коммерческих организациях, – решать их руководителям.

На 1 и 2 февраля в Волгоградской области запланировано более двухсот памятных мероприятий. О том, какие мероприятия стоит посетить в Волгограде в эти дни, читайте в нашем отдельном материале.

По последним данным, намерение посетить Волгоград 2 февраля в этом году подтвердили делегации из разных регионов России, а также из зарубежных государств.

