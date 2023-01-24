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В Волгограде утвердили дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 года

Главное 24.01.2023 11:59
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24.01.2023 11:59


Дополнительные выходные дни утвердили в Волгоградской области по случаю празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает ИА «Высота 102», объявил сегодня, 24 января, губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи с представителями областного совета ветеранов. 

Отдыхать жители Волгограда и области будут в 2023 году 1 и 2 февраля. Таким образом, рабочими на праздничной неделе будут только понедельник, вторник и пятница.  

Подчеркнем, что данное решение является обязательным для исполнения в бюджетной сфере. Будут ли отдыхать жители региона, работающие в коммерческих организациях, – решать их руководителям. 

На 1 и 2 февраля в Волгоградской области запланировано более двухсот  памятных мероприятий. О том, какие мероприятия стоит посетить в Волгограде в эти дни, читайте в нашем отдельном материале.

По последним данным, намерение посетить Волгоград 2 февраля в этом году подтвердили делегации из разных регионов России, а также из зарубежных государств. 

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