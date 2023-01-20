Парад, салют и концерт Башмета: программа празднования Сталинградской Победы в Волгограде





В Волгограде по случаю 80-летия Победы в Сталинградской битве 1 и 2 февраля состоятся грандиозные массовые мероприятия. Так, в течение двух дней жители города-героя и его гости смогут увидеть инсталляции в рамках проекта «Мост Памяти» на Аллее Героев, Мамаевом кургане и ж/д вокзале. Утром 2 февраля на Площади Павших борцов при участии военнослужащих состоится традиционный парад. Ближе к вечеру на вокзале пройдет концерт с участием Юрия Башмета, а в 21.00 по случаю празднования Сталинградской Победы небо над городом украсят залпы праздничного фейерверка.

Знакомьтесь с программой и выбирайте самое интересное для себя.

1 февраля

76-й Всероссийский легкоатлетический пробег – 08.30 – Набережная им.62-й Армии





прибытие передвижного музея «Поезд Победы» – 10.00 – Железнодорожная станция «Волгоград-1» (первая в мире иммерсивная инсталляция с мультимедийным сопровождением, размещенная в движущемся составе поезда)





Показ аудиовизуальных произведений с использованием ранее неопубликованных архивных материалов:



– Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно

– скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00

– железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00

– здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00.

2 февраля

Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона – 10.00 – Площадь Павших борцов





передвижной музей «Поезд Победы» (первая в мире иммерсивная инсталляция с мультимедийным сопровождением, размещенная в движущемся составе поезда) – с 10.00 до 19.00 – железнодорожная станция «Сарепта»





военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – 12.30 – авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М. Числова



спектакль-концерт «Живые и мертвые» с участием Юрия Башмета – 18.00 – железнодорожная станция «Волгоград-1»





Показ аудиовизуальных произведений с использованием ранее неопубликованных архивных материалов:



– Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно

– скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00

– железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00 – здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00.





– Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно – скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00 – железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00 – здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00. Артиллерийский салют – 21.00 – нижняя терраса набережной им.62-й Армии.