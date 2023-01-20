Общество

Парад, салют и концерт Башмета: программа празднования Сталинградской Победы в Волгограде

Общество 20.01.2023 13:13
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20.01.2023 13:13


В Волгограде по случаю 80-летия Победы в Сталинградской битве 1 и 2 февраля состоятся грандиозные массовые мероприятия. Так, в течение двух дней жители города-героя и его гости смогут увидеть инсталляции в рамках проекта «Мост Памяти» на Аллее Героев, Мамаевом кургане и ж/д вокзале. Утром 2 февраля на Площади Павших борцов при участии военнослужащих состоится традиционный парад. Ближе к вечеру на вокзале пройдет концерт с участием Юрия Башмета, а в 21.00 по случаю празднования Сталинградской Победы небо над городом украсят залпы праздничного фейерверка. 

Знакомьтесь с программой и выбирайте самое интересное для себя. 

1 февраля

  • 76-й Всероссийский легкоатлетический пробег – 08.30 – Набережная им.62-й Армии

  • прибытие передвижного музея «Поезд Победы» – 10.00 – Железнодорожная станция «Волгоград-1» (первая в мире иммерсивная инсталляция с мультимедийным сопровождением, размещенная в движущемся составе поезда)

  • Показ аудиовизуальных произведений с использованием ранее неопубликованных архивных материалов:

    – Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно 
    – скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00 
    – железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00 
    – здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00. 

2 февраля

  • Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона – 10.00 –  Площадь Павших борцов

  • передвижной музей «Поезд Победы»  (первая в мире иммерсивная инсталляция  с мультимедийным сопровождением, размещенная в движущемся составе поезда) – с 10.00 до 19.00 – железнодорожная  станция «Сарепта»

  • военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – 12.30 –  авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М. Числова 
     
  • спектакль-концерт «Живые и мертвые»   с участием Юрия Башмета – 18.00 – железнодорожная станция «Волгоград-1»

  • Показ аудиовизуальных произведений с использованием ранее неопубликованных архивных материалов:

    – Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно 
    – скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00 
    – железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00 – здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00. 

  • Артиллерийский салют – 21.00 – нижняя терраса набережной им.62-й Армии.
Добавим, что одновременно с салютом во всех районах Волгограда 2 февраля запустят фейерверки. Где их можно будет увидеть – читайте в отдельном материале ИА «Высота 102». 

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