«Россети Юг» провели капитальный ремонт воздушной линии, питающей хутор Волгоградской области

Экономика 23.01.2023 12:28
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23.01.2023 12:28
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели капитальный ремонт оборудования, обеспечивающего электроснабжение хутора Савинский Суровикинского района Волгоградской области.
Энергетики отремонтировали около 2,5 км воздушной линии и комплектную трансформаторную подстанцию (КТП). Специалисты укрепили и заменили 12 опор, установили 14 новых изоляторов, к 6 домовладениям подвели самонесущий изолированный провод с более высокими характеристиками надежности и безопасности вместо обычного, неизолированного. Также полностью заменили фундамент КТП, отремонтировали заземление и другое оборудование подстанции.
Проведенные мероприятия позволили улучшить энергоснабжение малого населенного пункта, в котором проживает порядка 200 человек. Глава администрации сельского поселения выразил благодарность энергетикам.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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