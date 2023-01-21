В Волжском 17-летний пассажир маршрутки №6 пострадал в тройном ДТП









В Волжском два человека пострадали в ДТП с маршруткой №6. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне днем около моста на остров Зеленый.





68-летний водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом перекрестке ул.Набережная-ул.Шоссейная при повороте не предоставил преимущество в движении, в результате чего отечественный автомобиль столкнулся с «Митсубиси Паджеро».







В свою очередь иномарка влетела в маршрутку. В больницу доставлены водитель иномарки и 17-летний пассажир микроавтобуса «ГАЗ».