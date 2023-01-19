От волгоградских налогоплательщиков ждут отчетности до 25 января

Экономика 19.01.2023 11:06
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19.01.2023 11:06
Изменились сроки предоставления налоговой отчетности в связи с введением с 1 января 2023 года Единого налогового счета (ЕНС). Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, теперь действует и единый срок предоставления отчетности - не позднее 25 числа месяца.
Налоговики напоминают, что не позднее 25 января предоставляется:
- декларация по НДС за 4 квартал 2022 г.;
- декларация по водному налогу за 4 квартал 2022 г.;
- декларация по НДПИ за декабрь 2022 г.;
- расчеты по страховым взносам за 2022 год;
- декларация по акцизам за декабрь 2022 года.
Напомним, с 2023 года начала действовать новая система расчетов с бюджетом — единый налоговый платеж (ЕНП), который зачисляется на единый налоговый счет (ЕНС) компании. С помощью ЕНС разные категории налогоплательщиков могут вносить платежи в бюджет (налоги, авансовые платежи, взносы, сборы, пени, штрафы и др.), используя только два изменяемых реквизита – сумму платежа и ИНН.
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