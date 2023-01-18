В Волгограде в ДТП с КАМАЗом погибли три пассажира маршрутки

В Кировском районе Волгограда сегодня, 18 января, днем на улице Саши Чекалина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте погибли три пассажира маршрутки №8С. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, в том числе руководство Госавтоинспекции, а также УМВД России по Волгограду, следственно-оперативная группа, эксперты-автотехники Главка.





По предварительным данным, кроме погибших в больницы в тяжелом состоянии доставлены два человека.





Информация уточняется.