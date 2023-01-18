Автослесарь в Волгограде за пару минут лишился 100 тысяч рублей





Лжепродавец обманул автослесаря из Волгограда почти на 100 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД города, 28-летний мужчина хотел купить лодочный мотор Yamaha. Предложение о нужном товаре он нашел в Интернете.

- Он позвонил по указанному номеру и договорился с продавцом о сделке. Доверчивый мужчина через мобильное приложение перевел на указанный расчетный счет 98500 рублей, после чего потенциальный продавец перестал выходить на связь, - сообщили в УМВД города.

После этого мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.



