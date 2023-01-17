Расследования

В Волгограде расследовали дело о трупе в мусорном баке

Расследования 17.01.2023 15:28
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17.01.2023 15:28



Следствие обвиняет 55-летнего жителя Волгограда в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, тело которого в ноябре прошлого года было обнаружено в мусорном баке.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, фигуранту предъявлено окончательное обвинение по  ч.4 ст.111 УК РФ. Он и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, которое в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Следствием установлено, что обвиняемый и его 45-летний знакомый 5 ноября 2022 года распивали спиртное в одной из квартир дома №13 по улице Жирновская. У мужчин произошел конфликт, в результате которого старший товарищ ударил ножом в голень своего приятеля. Тот скончался от кровопотери. 
После этого фигурант уголовного дела замыл следы крови и покинул место происшествия. Через несколько дней он вернулся в квартиру, чтобы избавиться от тела. Под покровом ночи он вынес труп и выбросил его в мусорный контейнер возле дома, где его нашли 10 ноября. 

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