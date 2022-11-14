Общество

Труп волгоградца несколько дней пролежал в квартире, а затем оказался в мусорном баке

Общество 14.11.2022 15:37
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14.11.2022 15:37


В Дзержинском районе Волгограда жители микрорайона Ангарский нашли в мусорном контейнере труп мужчины. Как сообщили следователи, бездыханное тело под покровом ночи выбросил на мусорку на улице Жирновской один из местных обитателей.  

По данным СУ СК России по Волгоградской области, страшную находку волгоградцы сделали 10 ноября. 

Смерть жителя Волгограда наступила, по предварительным данным, 5 ноября вечером. 

В этот день потерпевший в одной из квартир дома №13 по улице Жирновской распивал спиртное с хозяином жилища, – сообщила официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. – В какой-то момент между мужчинами на почве конфликта развязалась драка. Хозяин квартиры во время нее схватил кухонный нож и ударил им оппонента в голень. Установлено, что смерть мужчины  наступила в результате кровопотери. 

Поняв, что приятель мертв, житель улицы Жирновской провел ночь, замывая в своей квартире кровь и отмывая орудие преступление. После этого злоумышленник покинул квартиру.  

Труп, по данным следователей, несколько дней пролежал в квартире. И только спустя время волгоградец решил вынести его, выбросив в ближайший мусорный контейнер. 

В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, – сообщают в СУ СК России по Волгоградской области. 

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