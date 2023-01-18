Экология 18.01.2023 07:50
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18.01.2023 07:50
Новогодние елки, которые волгоградцы уже начали выбрасывать к мусорным контейнерам, пойдут на щепу в приюты бездомных животных. Как сообщили ИА «высота 102» в облкомприроды, весной полученный материал передадут в приюты, где он будет использован в качестве подстилки.
С 2021 года ТРЦ «Акварель» проводит экологическую акцию «Yolka». В прошлом году активисты вместе с волгоградцами собрали более 2000 хвойных деревьев. На складских помещениях торгового комплекса устанавливается оборудование для измельчения отходов, в том числе древесных. С помощью шредера отслужившие ели и сосны превращают в щепу.
Утилизация елей и сосен на объекте продолжится до конца января.
Отметим, что в этот период комитетом при поддержке регионального оператора в сфере обращения с отходами проводится сбор хвойных деревьев.
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