Экология

В Волгограде новогодние елки переработают для приютов бездомных животных

Экология 18.01.2023 07:50
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18.01.2023 07:50



Новогодние елки, которые волгоградцы уже начали выбрасывать к мусорным контейнерам, пойдут на щепу в приюты бездомных животных. Как сообщили ИА «высота 102» в облкомприроды,  весной полученный материал передадут в приюты, где он будет использован в качестве подстилки. 

С 2021 года ТРЦ «Акварель» проводит экологическую акцию «Yolka». В прошлом году активисты вместе с волгоградцами собрали более 2000 хвойных деревьев. На складских помещениях торгового комплекса устанавливается оборудование для измельчения отходов, в том числе древесных. С помощью шредера отслужившие ели и сосны превращают в щепу.

Утилизация елей и сосен на объекте продолжится до конца января. 

Отметим, что в этот период комитетом при поддержке регионального оператора в сфере обращения с отходами проводится сбор хвойных деревьев. 

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