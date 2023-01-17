Тела пожилых супругов обнаружены в сгоревшем доме под Волгоградом

Происшествия 17.01.2023 10:09
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17.01.2023 10:09
Сегодня, 17 января, два человека погибли в результате пожара в частном доме в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, после ликвидации возгорания обнаружены тела пожилых супругов - 73-летнего мужчины и 67-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар тушили в поселке Привольный Светлоярского района. Тревожный вызов оперативному дежурному поступил в 05:02.
- В деревянном доме размером 6х8 м горели домашние вещи на площади 48 кв.м. Пожарные расчеты 49-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07.05, - сообщили в ведомстве.
МЧС просят жителей соблюдать правила противопожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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