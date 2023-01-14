«Не справился с управлением»: четыре человека пострадали в ДТП в Волгоградской области









Два легковых автомобиля столкнулись сегодня, 14 января, в городе Урюпинске Волгоградской области, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, травмы получили трое взрослых и ребенок.

- В 16.10 на улице Большая Мушкетовская водитель Hyundai Elantra, двигаясь в сторону улицы Мичурина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Ford Mondeo, - рассказали в главке МВД.

В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир Hyundai Elantra 1990 года рождения и девочка из второй иномарки, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Все пострадавшие доставлены в Урюпинскую ЦРБ.



