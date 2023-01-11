Спорт

Волгоградский «Ротор» в Ессентуках сыграет с «Ахматом» и «Динамо»

Спорт 11.01.2023 16:54
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11.01.2023 16:54



Стали известны соперники волгоградского «Ротора» на сборах в Ессентуках. Как рассказали  ИА «Высота 102» в клубе, сине-голубые встретятся с клубами «Ахмат» из Грозного и «Динамо» из Махачкалы. Игры пройдут соответственно 20 и 24 января. 

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», предсезонные сборы волгоградцы проведут в Ессентуках, Крымске и Кисловодске.  В прошлом году волгоградские футболисты провели первый сбор в Крымске Краснодарского края, а еще два – в Турции. 

Фото СК "Ротор" VK

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