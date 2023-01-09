Происшествия

Под Волгоградом ревнивец расстрелял на Новый год соперника и себя

Происшествия 09.01.2023 13:38
0
09.01.2023 13:38


Очередная драма из-за ревности произошла в Котельниковском районе Волгоградской области. Встреча Нового года закончилась больницей для участников конфликта и уголовным делом для стрелка.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 1 января 2023 года в больницу из хутора Нагольный были госпитализированы 38-летний и 39-летний местные жители. Врачи диагностировали у мужчин непроникающие огнестрельные ранения. 


– Между мужчинами возник конфликт, причиной которого стала ревность, – пояснили подробности происшествия в главке. - 39-летний мужчина в конце прошлого года расстался со своей девушкой, а в новогоднюю ночь решил с ней помириться. Однако в гостях у бывшей возлюбленной он застал уже нового ухажера. Между соперниками завязалась словесная перепалка, которая впоследствии перешла в драку. Тогда 39-летний незваный гость достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в потерпевшего. Четыре пули попали в мужчину, а одна, из них, отрикошетив, ранила самого стрелка в живот.


Пострадавший получил тяжелые травмы.  В отношении стрелка  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.01.2023 15:41
Происшествия 09.01.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2023 11:46
Происшествия 09.01.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2023 11:35
Происшествия 09.01.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2023 10:33
Происшествия 09.01.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2023 09:37
Происшествия 09.01.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2023 09:00
Происшествия 09.01.2023 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2023 09:20
Происшествия 08.01.2023 09:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 13:55
Происшествия 07.01.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 13:16
Происшествия 07.01.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 12:11
Происшествия 07.01.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 12:04
Происшествия 07.01.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 09:59
Происшествия 07.01.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.01.2023 11:39
Происшествия 06.01.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 22:21
Происшествия 05.01.2023 22:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 11:14
Происшествия 05.01.2023 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:06
СК: в Волгограде компания-банкрот задолжала сотрудникам 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» дал старт новой экологической инициативеСмотреть фотографии
16:34
Производителя сэндвич-панелей в Волжском обвиняют в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
15:53
Суд отправил подростка, готовившего в Волгограде теракт, на лечение в психбольницуСмотреть фотографии
15:41
«Он не пил и не курил»: под Волгоградом в пожаре погиб 77-летний пенсионерСмотреть фотографии
14:24
Wink: вышел тизерный ролик сериала «‎Фишер»‎ с Иваном Янковским и Сашей БортичСмотреть фотографии
14:22
«Не можем добиться элементарного»: хуторянин под Волгоградом в поисках воды отправился в поход по кабинетам чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Под Волгоградом ревнивец расстрелял на Новый год соперника и себяСмотреть фотографии
13:36
Песков призвал не доверять сообщениям в Telegram о продолжении мобилизацииСмотреть фотографии
12:23
Мэрия Волжского выплатит 293 тыс. рублей за искусанного стаей собак ребенкаСмотреть фотографии
11:57
Волгоградский губернатор поставил задачи на период аномальных холодовСмотреть фотографии
11:46
54-летняя волгоградка второй раз попыталась убить 42-летнего мужаСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом пассажиров сломавшегося автобуса спасли от морозаСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области похоронят погибшего в СВО главу электросетейСмотреть фотографии
10:36
На фасаде ж/д вокзала в Волгограде покажут историческую 3D-инсталляциюСмотреть фотографии
10:33
«Проведал племянник»: в Волгоградской области в доме нашли труп отравившейся женщиныСмотреть фотографии
10:08
Банк «Открытие»: без взлетов и падений — что будет с рынком жилья в России в 2023 годуСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде в руках у 12-летнего ребенка взорвалась петардаСмотреть фотографии
09:30
Запутались даже судьи: облсуд в Волгограде по второму кругу рассмотрит дело о краже трубы без потерпевшихСмотреть фотографии
09:00
Под Волгоградом пригородный поезд снес иномарку: женщина в больницеСмотреть фотографии
08:17
Четверть опрошенных волгоградцев высказались за продление праздниковСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области «Ситиматик» 1,5 года уклонялся от вывоза мусораСмотреть фотографии
19:02
Волгоградцам рассказали, когда закончится аномальный морозСмотреть фотографии
17:31
«Испытание дня»: волгоградка в 20-градусный мороз вышла на улицу босикомСмотреть фотографии
16:40
Снимки фотографа-любителя из Волгограда попали в подборку RutravellerСмотреть фотографии
15:28
Волгоградку Дубцову внесли в украинский санкционный списокСмотреть фотографии
14:44
Алкоголь нельзя: волгоградцам рассказали, что делать при обмороженияхСмотреть фотографии
14:09
«Как такое возможно?»: волгоградец с отеком легких объехал три больницы и умер дома без врачебной помощиСмотреть фотографии
12:44
Не парьтесь: городскую баню Урюпинска попробуют снова продатьСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы в 2022 году тратили в месяц 27 тысяч рублейСмотреть фотографии
 