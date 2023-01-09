Под Волгоградом ревнивец расстрелял на Новый год соперника и себя

Очередная драма из-за ревности произошла в Котельниковском районе Волгоградской области. Встреча Нового года закончилась больницей для участников конфликта и уголовным делом для стрелка.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 1 января 2023 года в больницу из хутора Нагольный были госпитализированы 38-летний и 39-летний местные жители. Врачи диагностировали у мужчин непроникающие огнестрельные ранения.





– Между мужчинами возник конфликт, причиной которого стала ревность, – пояснили подробности происшествия в главке. - 39-летний мужчина в конце прошлого года расстался со своей девушкой, а в новогоднюю ночь решил с ней помириться. Однако в гостях у бывшей возлюбленной он застал уже нового ухажера. Между соперниками завязалась словесная перепалка, которая впоследствии перешла в драку. Тогда 39-летний незваный гость достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в потерпевшего. Четыре пули попали в мужчину, а одна, из них, отрикошетив, ранила самого стрелка в живот.





Пострадавший получил тяжелые травмы. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.