Общество

Пока вы отмечали: что изменилось в жизни россиян с нового года

Общество 04.01.2023 09:25
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04.01.2023 09:25


В России 1 января 2023 года в силу вступает ряд подписанных президентом законов, а это значит, что уже после боя курантов для многих жителей нашей страны произошли перемены. Какие именно – рассказываем в нашем материале. 

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16 242 рубля в месяц. Напомним, что последнее повышение минимального размера оплаты труда прошло в июне минувшего года.  С 1 января 2023 года МРОТ вырос на 6,3 %. Как следствие, по сведениям Госдумы, с января должна вырасти зарплата примерно 3,5 млн бюджетников в России. 

Прожиточный минимум установлен с 1 января 2023 года на уровне 14 375 рублей. 

Единое пособие на детей

Меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет на ранних срока, с 1 января нового года объединяются в одно пособие. Главный критерий выплат: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте, то есть установленные с начала года 14 375 рублей. 

Также теперь можно оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов. Здесь важно отметить, что такую возможность получают все семьи вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка.

Льготные лекарства по электронному сертификату

Инвалиды с этого года имеют возможность получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Правда, перечень лекарств и изделий определят региональные органы власти. 

Новые возможности для родителей детей-инвалидов 

При госпитализации ребенка, имеющего инвалидность, его родителю или законному представителю с 1 января 2023 года обязаны предоставлять в стационарах бесплатное спальное место и питание. Эта мера закреплена законом, подписанным Владимиром Путиным. При этом отмечается, что возраст ребенка не должен превышать 14-ти лет. Если ребенок-инвалид старше этого возраста, получить бесплатное место возможно при наличии медпоказаний. 

Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединились в Фонд пенсионного и социального страхования. В Госдуме уверены, что таким образом  населению будет проще обращаться за льготами и выплатами. Работа организована по принципу одного окна. 

– Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными, – уточняют в ГД.  

Единый налоговый платеж

Компании с 1 января 2023 года получили возможность оплатить налоги через единый налоговый счет, который будет открыт  для каждого налогоплательщика. Перечислять средства можно будет одним платежом. Кроме того, с нового года устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. 

Новым законом, подчеркивают депутаты, снимается необходимость заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов.

Перемены в школьном образовании 

С нового года в России появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам. Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

При переводе ребенка в другую школу, даже в одном городе, постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ, — ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания.

Тренеры равно педагоги

С 1 января 2023 года тренеры,   обучающие детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Закон направлен на развитие детско-юношеского спорта.

Ужесточение антикоррупционных требований

Должностные лица заказчика или их близкие родственники, согласно законодательной новелле, с 1 января 2023 теряют в России право  выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в закупке.

Выплаты для награжденных тремя орденами Мужества

Россияне, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество», будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330 % от социальной пенсии.

Соцгарантии для медиков

Медицинскому персоналу, оказывающему противотуберкулезную помощь, с 1 января 2023 года в России сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда. Уточняется, что социальными гарантиями такие работники могут воспользоваться независимо от типа учреждения, в котором они заняты. 

Пострадавшим добровольцам выплатят компенсацию

Волонтеры, получившие увечья при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказании помощи пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах, с нового года в России будут выплачивать компенсации.

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