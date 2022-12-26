Экологические сказки для детей и взрослых

Экология 26.12.2022 13:50
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26.12.2022 13:50
Новый год всегда щедр на сюрпризы. Новогодний подарк для родителей, которые заботятся об экологии и хотят с детства прививать любовь и уважение к природе своим детям, сделал Сбер. В преддверии Нового года команда Поволжского банка Сбербанка выпустила книгу с экологическими сказками «Увлекательные каникулы Маши и Яши».
-Эта книга — о ценностях, которые важны для каждого: уважение к природе, забота о близких людях, желание учиться новому — всё это разделяет и Сбер. Об этих принципах важно знать с самого детства,—рассказывает о проекте Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка. — В своей работе мы очень бережно относимся к экологии и всему живому, делимся практиками с другими компаниями и жителями регионов. Сказка об увлекательных каникулах Маши и Яши поможет освоить полезные привычки, научиться заботиться об окружающей среде и о других людях.
Книга рассказывает о близнецах Маше и Яше, которые по воле случая пускаются в удивительные приключения со своим новым сказочным другом. Каждая глава рассказывает об очередном экологическом мифе, а также о том, как каждый человек может беречь природу и что для этого необходимо делать в повседневной жизни. Авторы проекта отмечают, что книга будет интересна не только детям, но и взрослым. Уже сейчас она доступна бесплатно в электронном и аудио-форматах на социальном сервисе«Сберегаем Вместе».
Однако, этот проект Сбербанка интересен не только конечным результатом, но и процессом его создания. В нём участвовали ребята с ДЦП – подопечные благотворительного фонда «Источник Веры». Они рисовали иллюстрации к каждой главе книги, которую им читали волонтёры в Общественном центре Сбера. А аудио-версию книги записывали преподаватели кафедры актёрского искусства и сценической речи и студенты театрального факультета Самарского государственного института культуры.
-Мы искренне благодарны руководителям и кураторам этого замечательного проекта, в котором нам посчастливилось участвовать. Каждый ребенок и его мама прониклись и прожили несколько счастливых дней вместе с героями сказки. Мы рады, что Сбербанк уделяет большое внимание защите природы, и что вместе мы смогли создать такую чудесную книгу! — так о проекте отзывается Вера Виноградова, президент фонда «Источник Веры».
Также она отметила, что вместе со своими воспитанниками они и в будущем будут заниматься вопросами экологии и рассказывать ребятам о важности бережного отношения к природе.
Подобные проекты сегодня становятся очень востребованы, а значит в будущем такие инициативы станут появляться чаще. Но важно, что уже сегодня появляются интересные проекты, которые с раннего детства учат детей не просто любить и уважать природу, но и осознано подходить к её сохранению.
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