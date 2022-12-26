Двое волгогрдацев ограбили подростка, чтобы оплатить кредит и ЖКУ

В Волгограде 29-летний мужчина и его 30-летний знакомый избили и ограбили на улице 17-летнего подростка. Со слов одного из злоумышленников, часть похищенных денег ушла на оплату автокредита и жилищно-коммунальных услуг.





— Задержанные арестованы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Законодательством за содеянное предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.





Подозреваемых в грабеже задержали оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 2 по Краснооктябрьскому району. Установлено, что пару дней назад к 17-летнему студенту техникума на улице подбежали двое неизвестных, ударили его и потребовали перевести им на счет деньги. Потерпевший испугался и перевел мужчинам 19 000 рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области