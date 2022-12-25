







Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о начале работы над подготовкой законопроектов, которые будут касаться уехавших из России граждан.

Об этом, как передает ИА «Высота 102», Володин сообщил сегодня, 25 декабря, в своем Telegram-канале, обозначив эту тему, как «вопрос справедливости» или «снова об уехавших».

- Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких, - считает председатель Госдумы РФ.

По его словам, до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с российским законодательством.

- Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Так будет справедливо, - уверен Володин. - Работаем над соответствующими изменениями в законодательство.

В конце поста председатель Госдумы спросил мнения россиян.

- А как вы считаете? – задается вопросом Вячеслав Володин. По состоянию на 10.30 мск, а пост был опубликован в 8:59, свое мнение высказали уже больше 3 тысяч человек.



