Федеральные новости

Спикер Госдумы Володин предлагает поднять налоги для покинувших страну россиян

Федеральные новости 25.12.2022 10:34
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25.12.2022 10:34



Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о начале работы над подготовкой законопроектов, которые будут касаться уехавших из России граждан.
Об этом, как передает ИА «Высота 102», Володин сообщил сегодня, 25 декабря, в своем Telegram-канале, обозначив эту тему, как «вопрос справедливости» или «снова об уехавших».
- Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких, - считает председатель Госдумы РФ. 
По его словам, до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с российским законодательством.
- Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения.
Так будет справедливо, - уверен Володин. - Работаем над соответствующими изменениями в законодательство.
В конце поста председатель Госдумы спросил мнения россиян. 
- А как вы считаете? – задается вопросом Вячеслав Володин. По состоянию на 10.30 мск, а пост был опубликован в 8:59, свое мнение высказали уже больше 3 тысяч человек.

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