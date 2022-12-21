Двое детей и их отец пострадали на пожаре в частном доме в Волгограде









Без крова из-за пожара осталась семья в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, рано утром дотла сгорел частный дом, пострадали 29-летний мужчина и двое несовершеннолетних - мальчик и девочка. Одному из детей год, второму - четыре.

По предварительным данным, пострадавшие являются родственниками.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что вызов о пожаре в Кировском районе поступил на пульт оперативного дежурного сегодня, 21 декабря, в 05.33.

- Горел дом размером 4,5х7 метров по всей площади. Пожарные расчеты 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.17 ч. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Причину возгорания выясняют сотрудники испытательной пожарной лаборатории.



