Происшествия

В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионер

Происшествия 17.12.2022 12:05
0
17.12.2022 12:05



Пожилой мужчина погиб на пожаре в пятиэтажном доме в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя. Пенсионеру было 84 года.
ЧП произошло сегодня, 17 декабря, рано утром в многоквартирном доме №6 по улице Гвоздкова.
- В 3.15 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в Советском районе в одной из квартир пятиэтажного дома. В ней горели вещи на площади 20 кв.м. Сотрудники 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 03.26. Причины устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. 
В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.12.2022 12:50
Происшествия 17.12.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2022 11:49
Происшествия 17.12.2022 11:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2022 11:10
Происшествия 17.12.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2022 10:23
Происшествия 17.12.2022 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2022 22:42
Происшествия 16.12.2022 22:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2022 17:49
Происшествия 16.12.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2022 15:54
Происшествия 16.12.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2022 11:25
Происшествия 16.12.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2022 11:00
Происшествия 16.12.2022 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2022 09:58
Происшествия 16.12.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 17:07
Происшествия 15.12.2022 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 15:54
Происшествия 15.12.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 13:06
Происшествия 15.12.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 11:25
Происшествия 15.12.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 10:44
Происшествия 15.12.2022 10:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
«Ну как, клюёт?»: спасатели проверили лёд под рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушкаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионерСмотреть фотографии
11:49
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Машина с детьми врезалась в фургон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
«Так изувечить мог только человек»: волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипунаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцы выйдут на улицу в пижамахСмотреть фотографии
08:55
Из спортзала на СВО: из Волгоградской области ушел отряд добровольцевСмотреть фотографии
08:21
Евросоюз ввел санкции против волгоградского завода и депутатаСмотреть фотографии
22:42
Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
20:35
«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей лишь 34 нараcтили продажи в ноябреСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области дорожники готовы к устранению последствий ледяного дождяСмотреть фотографии
19:55
«Отдадут в закрытом гробу»: в колонии под Волгоградом за день до освобождения умер заключенныйСмотреть фотографии
19:51
«Скоро потеплеет»: на севере Волгограда несколько домов осталось без отопленияСмотреть фотографии
19:10
Волгоградцам представили нового начальника академии МВД ПавленковаСмотреть фотографии
17:49
«Меня ранили в сердце»: под Волгоградом разбили машину с буквой Z местной жительницыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Днем дождь, ночью – заморозки: Волгоград в выходные покроется льдомСмотреть фотографии
15:54
Опубликованы видео с мест падения нескольких объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭПСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде междугородняя группировка лже-банкиров предстала перед судомСмотреть фотографии
14:12
«Здесь все оцепили»: в селе Волгоградской области рухнувший с неба предмет проломил крышу сараяСмотреть фотографии
13:14
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir PayСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде с 16 декабря возобновила работу маршрутка №58Смотреть фотографии
11:50
Шел по путям: волгоградца ночью на перегоне снес грузовой поездСмотреть фотографии
11:49
Облачные игры стали гибче: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатойСмотреть фотографии
11:25
Иномарка в центре Волгограда влетела в кроссовер. Пострадал ребенок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде мужчина погиб из-за электрического обогревателяСмотреть фотографии
10:59
ПСБ поддержит инициативы «Союза машиностроителей» Волгоградской областиСмотреть фотографии
 