В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионер

Происшествия 17.12.2022 12:05
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17.12.2022 12:05
Пожилой мужчина погиб на пожаре в пятиэтажном доме в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя. Пенсионеру было 84 года.
ЧП произошло сегодня, 17 декабря, рано утром в многоквартирном доме №6 по улице Гвоздкова.
- В 3.15 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в Советском районе в одной из квартир пятиэтажного дома. В ней горели вещи на площади 20 кв.м. Сотрудники 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 03.26. Причины устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии.
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