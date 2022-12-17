В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионер









Пожилой мужчина погиб на пожаре в пятиэтажном доме в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя. Пенсионеру было 84 года.

ЧП произошло сегодня, 17 декабря, рано утром в многоквартирном доме №6 по улице Гвоздкова.

- В 3.15 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в Советском районе в одной из квартир пятиэтажного дома. В ней горели вещи на площади 20 кв.м. Сотрудники 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 03.26. Причины устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии.



