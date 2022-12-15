Хуснуллин поблагодарил волгоградцев за ударные темпы работы в ЛНР

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин поблагодарил Волгоградскую область за работу на новых территориях страны. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина. Слова благодарности Хуснуллин высказал в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, состоявшегося 15 декабря в столице.

Так, в частности, заместитель председателя Правительства сообщил участникам мероприятия, что за неделю в новых регионах РФ строители, в том числе из Волгоградской области, завершили восстановление 200 различных объектов.

– Есть регионы, которые на 90% и более выполнили план этого года по восстановлению первоочередных объектов. Спасибо за хорошую работу. Среди лидеров отмечу субъекты, работающие на территории ЛНР: Республику Коми, Республику Башкортостан, Севастополь, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Иркутскую, Белгородскую, Ульяновскую, Тюменскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Красноярский край и Москву, которая выполняет план и в ЛНР, и в ДНР, – сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что Волгоградская область ведет восстановительные работы на территории подшефного Станично-Луганского района. Там волгоградские строители оказывают местному населению помощь в строительстве транспортной инфраструктуры, социальных объектов и жилого фонда. Благодаря активной работе волгоградцев, 1 сентября школьники, проживающие на территории подшефного района, смогли сесть за парты. Вернулись в группы и воспитанники детских садов.

Губернатор Волгоградской области уже дважды побывал в Станично-Луганском районе, где контролировал ход исполнения намеченных планов.