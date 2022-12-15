Пропавшую в Волжском 20-летнюю девушку нашли на ее новой работе

Расследования 15.12.2022 12:00
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15.12.2022 12:00
Стали известны подробности исчезновения 20-летней жительницы Волжского, которую разыскивали 10 дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, волжанка уехала в Ленинский район, чтобы устроиться на временную подработку. Однако работодатель увидел сообщение о розыске своей новой сотрудницы и сообщил об этом в полицию.
Преступлений в отношении девушки не совершено, пояснили в главке. Ее вернули домой. Ранее молодая волжанка уже уходила из дома, не сообщая о своих планах родственникам.
Напомним, 20-летняя жительница Волжского пропала 5 декабря. Девушку разыскивали волонтеры и полицейские.
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