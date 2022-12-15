Пропавшую в Волжском 20-летнюю девушку нашли на ее новой работе









Стали известны подробности исчезновения 20-летней жительницы Волжского, которую разыскивали 10 дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, волжанка уехала в Ленинский район, чтобы устроиться на временную подработку. Однако работодатель увидел сообщение о розыске своей новой сотрудницы и сообщил об этом в полицию.





Преступлений в отношении девушки не совершено, пояснили в главке. Ее вернули домой. Ранее молодая волжанка уже уходила из дома, не сообщая о своих планах родственникам.





Напомним, 20-летняя жительница Волжского пропала 5 декабря. Девушку разыскивали волонтеры и полицейские.



