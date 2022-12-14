Здравоохранение

«Сбить лекарствами не получается»: в Волгограде детей госпитализируют с высокой лихорадкой

Здравоохранение 14.12.2022 20:51
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14.12.2022 20:51


В Волгоградской области отмечается увеличение количества детей, требующих срочной госпитализации в стационары.  Причина, по сведениям главного детского инфекциониста региона Ирины Текучевой, – слишком высокая и «настырная» температура. 

В настоящее время в Волгоградской области циркулирует сразу несколько вирусов. Одни дети переносят заболевания легко, другим требуется помощь в том числе в условиях стационара, – сообщила инфекционист. – Последние недели отмечается увеличение количества госпитализаций.  Основная жалоба в таких случаях – высокая лихорадка, которая плохо поддается снижению с помощью лекарств.

Ирина Текучева напоминает о необходимости изолировать детей от коллектива в случаях появления первых симптомов заболевания. Далее нужно следить за состоянием ребенка. При температуре следует вызвать врача из районной поликлиники – через колл-центр поликлиники или по номеру 122. Нельзя медлить с вызовом медиков в тех случаях, по словам инфекциониста, если температура не снижается, отмечается заторможенность, оглушенность, неадекватная реакция на внешние раздражители. Также должны насторожить повторяющаяся рвота, сыпь, дыхательные расстройства, сильная головная боль. Вызвать врачей скорой помощи можно по номеру 112.

– Если ребенок при повышенной температуре чувствует себя удовлетворительно, а в анамнезе у ребенка не было фебрильных судорог, то использовать жаропонижающие препараты следует только при температуре свыше 38,5, – советует Ирина Текучева.   

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