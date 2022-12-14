Здравоохранение

Новая инфекционная больница откроется в Камышине 19 декабря

Здравоохранение 14.12.2022 11:03
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14.12.2022 11:03



В Камышине Волгоградской области 19 декабря первых пациентов примет новая инфекционная больница. Как сообщили в администрации региона, сегодня губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства этого лечебного учреждения в ходе рабочей поездки в Камышинский район.



Больницу построили с нуля. Это современный корпус на 60 коек, с палатами интенсивной терапии и собственной лабораторией. Ранее инфекционных больных в Камышине принимало специализированное отделение на 14 коек в горбольнице №1. 



В настоящее время специалисты завершают монтаж и проверку оборудования новой больницы. Для оказания эффективной помощи пациентам приобретены стационарный и передвижной рентген-аппараты, четыре аппарата ИВЛ, газификатор, центральная станция слежения с мониторами, функциональные кровати, дезкамера, аппарат УЗИ экспертного класса и др. Кроме того, для удобства и быстроты обследования принято решение по установке здесь же компьютерного томографа.



- Начинается пик инфекционных заболеваний – и это хорошее подспорье для всей системы здравоохранения Волгоградской области, — губернатор отметил, что жителям будет доступно современное учреждение, отвечающее самым высоким стандартам. — В случае необходимости количество коек может быть увеличено практически в два раза — помещение, оборудование позволяют это сделать.



В боксированное отделение будут госпитализировать больных из города Камышина, а также Камышинского, Котовского, Руднянского, Жирновского и Ольховского районов со смешанными болезнями, с неустановленным диагнозом, а также находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями.



Губернатор напомнил, что подобные объекты уже созданы в Волжском и Калаче-на-Дону. В 2023 году будет введен в эксплуатацию объект в Михайловке. В Камышине рядом  с новой инфекционной больницей собираются построить поликлинику на 800 посещений в смену. Уже подготовлен участок. Строительство нового здания даст возможность разместить тяжелую медтехнику, КТ и современное диагностическое оборудование.
Фото: администрации Волгоградской области

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