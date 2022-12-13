Обновленный Т-34 и улица Дзержинского в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»

В Тракторозаводском районе Волгограда на площади Дзержинского завершены основные работы по реконструкции танка-памятника Т-34. Как сообщает ИА «Высота 102», также благоустроена территория на противоположной от памятника стороне.

Подробности — в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Ранее журналисты информагентства сообщали о медленном, но верном разрушении объекта культурного наследия регионального значения. Если издалека со стороны проспекта имени В. И. Ленина памятник еще создавал иллюзию хоть какого-то порядка, то при ближайшем рассмотрении можно было заметить отколовшиеся гранитные плиты по периметру постамента, зеленый мох в местах соединений тяжелых элементов и трещины на фасаде.





После череды несостоявшихся аукционов тендер на реконструкцию памятника-танка наконец-то был заключен. Вскоре легендарный танк сняли с постамента.





В мэрии Волгограда отмечают, что сейчас специалисты справились с большинством задач, предусмотренных проектом.





— В настоящее время основные работы по восстановлению памятника Т-34 завершены подрядной организацией. Специалисты отреставрировали корпус боевой машины, восстановили железобетонные конструкции постамента, облицевали его, а также выполнили ряд других работ, — отчитались в администрации города-героя.





Как уточнили в горадмине, благоустройство также затронуло территорию, расположенную между проспектом имени В. И. Ленина, улицей Ополченской и пешеходной зоной улицы Дзержинского.





— Здесь подрядчиком также завершены основные работы. Исполнителем уложено новое тротуарное покрытие, смонтированы новые системы освещения, оборудованы пергола и скейт-площадка, а также выполнен ряд других работ, — добавили в администрации города-героя.





В свою очередь в преддверии новогодних праздников районные коммунальные службы украсили новое общественное пространство светодиодными деревьями, а перголу декорировали светодиодными гирляндами.





















































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»