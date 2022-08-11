Мэрия Волгограда выбрала реставратора для памятника «Танк Т-34»

В Волгограде наконец определились с тем, кто будет приводить в порядок разрушающийся на площади Дзержинского памятник «Танк Т-34». Как сообщили 11 августа ИА «Высота 102» в мэрии , комплекс реставрационных работ выполнит ООО «Ренессанс». Договор с компанией на сумму 4 246 070 рублей по итогам аукциона буде заключен в ближайшее время.

– У компании есть лицензия на работу с объектами культурного наследия, – уточняют важную в данном случае информацию в администрации Волгограда. – Для восстановления памятника специалистам предстоит восстановить основание и облицовку постамента, очистить поверхность боевой машины, загрунтовать и выполнить ее покраску, привести в порядок прилегающую к памятнику площадку, а также произвести ряд других работ.

Отметим, что во время реставрации ООО «Ренессанс» должно неукоснительно следовать проекту реставрации. Характеристики материалов, используемых и поставляемых при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметным характеристикам. Гарантийный срок, предусмотренный проектом договора, составляет 60 месяцев. На протяжении этого времени компания-реставратор легендарного памятника будет обязана за свой счет устранят дефекты в случае их появления.

Восстановление памятников в Волгограде производится, напомним, в рамках проекта по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области и являются частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы. Ранее с соответствующим предложением к губернатору Андрею Бочарову обратились представители ветеранского сообщества.