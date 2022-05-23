В Тракторозаводском районе Волгограда разрушается постамент танка-памятника Т-34, установленный на площади Дзержинского. Как сообщает ИА «Высота 102», памятник относится к объектам культурного наследия регионального значения.









Если издалека со стороны проспекта имени В. И. Ленина памятник еще создает иллюзию хоть какого-то порядка, то при приближении перед глазами предстает довольно печальное зрелище — отколотые гранитные плиты по периметру постамента, зеленый мох в местах соединений тяжелых элементов и трещины на фасаде.









Согласно данным сайта госзакупок, в конце 2021-го состоялся электронный аукцион на право изготовления научно-проектной документации для проведения реставрационных работ направленных на сохранение танка-памятника. Победитель торгов ООО «Созидание» за 557 200 рублей обязалось к 1 марта этого года закончить все работы, обусловленные контрактом. Заказчиком выступило МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда».





— Приведение в порядок памятных мест проводится муниципалитетом на системной основе. Большинство объектов не ремонтировали с момента установки, приоритет по очередности выполнения работ получают памятники, которые нуждаются в реставрации в первую очередь, — пояснили в пресс-службе мэрии Волгограда. — Что касается восстановления памятника «Танк Т-34, установленный в честь боевых и трудовых подвигов работников (рабочих) Волгоградского (Сталинградского) тракторного завода в годы Великой Отечественной войны», то в настоящее время муниципалитет завершает проектную работу, необходимую для выполнения самих работ по реставрации.

Как уточнили в городской администрации, подрядная организация, отобранная по результатам конкурса, уже разработала проектно-сметную документацию, завершается историко-культурная экспертиза проекта. Поскольку данный памятник имеет статус объекта культурного наследия, к работам по восстановлению будут допущены только специализированные компании с лицензией на проведение такого рода работ.

Текущее содержание территорий, прилегающих к памятным местам, добавили в администрации города-героя, проводится специалистами МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» на регулярной основе.









Памятник танку Т-34, посвященный боевым и трудовым подвигам рабочих тракторного завода в годы Великой Отечественной войны, установили в 1944 году. Объект культурного наследия на протяжении долгого периода фактически был ничейным. За его состоянием следили сотрудники тракторного завода, пока памятник не перевели на баланс мэрии города-героя.

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