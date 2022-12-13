Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина по уголовному делу о многомиллионной афере со свалками. Как сообщает ИА «Высота 102», защита обвиняемого настаивала на изменении меры пресечения.

— Мы неоднократно просили суд изменить меру пресечения моего подзащитного — на домашний арест, личное поручительство, подписку о невыезде, — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» один из адвокатов обвиняемого Светлана Касенкова. — Есть правовые основания, согласно которым должна избираться и продляться такая мера, как содержание под стражей. Каких-то доказательств, что мой доверитель попытается скрыться или воздействовать на ход процесса, предоставлено не было.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области информагентству пояснили, что Михаилу Калонкину мера пресечения продлена до 20 марта 2023 года.

По словам юриста, в завтрашнем процессе выступят несколько интересных свидетелей со стороны защиты.

— Всех подробностей раскрывать не стану, но будет очень интересно. Завтра могут вскрыться новые подробности, — отметила Касенкова.

Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты вносилсиь фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаила Ситникова приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсов получил три с половиной года, а Сазонову назначили три года колонии общего режима.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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