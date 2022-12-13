В Волгограде ревнивец угрожал убить свою женщину вилкой

Происшествия 13.12.2022 12:58
0
13.12.2022 12:58
Полицейские задержали по подозрению в угрозе убийством жителя Кировского района Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина угрожал убить вилкой свою сожительницу.
Дознаватели установили, что пара поругалась во время застолья. В какой-то момент мужчина стал упрекать сожительницу в легкомысленном поведении и неверности. Постепенно между ними возникла ссора. Разозлившись, мужчина схватил со стола вилку и приставив ее к животу женщины, стал высказывать угрозы убийством. Она обратилась в полицию после того, как мужчина успокоился.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совершил данный поступок на почве ревности. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Дознавателями отдела полиции № 7 УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
В Волгоградской области фургон влетел в КАМАЗ. Есть погибший: видео13.12.2022 09:48
Происшествия 13.12.2022 09:48
Подозрительно суетилась: у пассажирки автобуса под Волгоградом нашли сверток с героином13.12.2022 08:56
Происшествия 13.12.2022 08:56
Момент жесткого удара двух авто в центре Волгограда попал на видео12.12.2022 22:23
Происшествия 12.12.2022 22:23
Женщину ударил в лицо, мужчину – в живот трижды: волгоградец устроил резню в Тракторозаводском районе12.12.2022 13:57
Происшествия 12.12.2022 13:57
Под Волгоградом две хуторянки лишились имущества после обряда по снятию порчи12.12.2022 12:52
Происшествия 12.12.2022 12:52
«Мы все заложники самоубийцы»: жильцам дома в Волгограде из-за нехорошей квартиры перекрыли газ12.12.2022 12:16
Происшествия 12.12.2022 12:16
В Волгоградской области в двух пожарах погибли двое мужчин12.12.2022 10:34
Происшествия 12.12.2022 10:34
Трамвай №2 в Волгограде запустили по усеченному маршруту из-за обрыва кабеля12.12.2022 08:15
Происшествия 12.12.2022 08:15
В Волгограде 8-летний мальчик отравился угарным газом12.12.2022 07:47
Происшествия 12.12.2022 07:47
Сломал дверь, вытащил на улицу: пожилая волгоградка насмерть отравилась угарным газом11.12.2022 14:49
Происшествия 11.12.2022 14:49
В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенок11.12.2022 13:40
Происшествия 11.12.2022 13:40
Ожоги от руки до голени: стали известны подробности смерти волгоградки в ванной комнате11.12.2022 11:59
Происшествия 11.12.2022 11:59
Волгоградца при пилке дров придавило деревом11.12.2022 09:00
Происшествия 11.12.2022 09:00
В Волгоградской области в ванной комнате нашли обожженный труп девушки11.12.2022 08:17
Происшествия 11.12.2022 08:17
В Волгограде загорелся автобус №88 с пассажирами10.12.2022 20:52
Происшествия 10.12.2022 20:52