В Волгограде ревнивец угрожал убить свою женщину вилкой









Полицейские задержали по подозрению в угрозе убийством жителя Кировского района Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина угрожал убить вилкой свою сожительницу.

Дознаватели установили, что пара поругалась во время застолья. В какой-то момент мужчина стал упрекать сожительницу в легкомысленном поведении и неверности. Постепенно между ними возникла ссора. Разозлившись, мужчина схватил со стола вилку и приставив ее к животу женщины, стал высказывать угрозы убийством. Она обратилась в полицию после того, как мужчина успокоился.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совершил данный поступок на почве ревности. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Дознавателями отдела полиции № 7 УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.



