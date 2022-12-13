Происшествия

В Волгограде ревнивец угрожал убить свою женщину вилкой

Происшествия 13.12.2022 12:58
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13.12.2022 12:58



Полицейские задержали по подозрению в угрозе убийством жителя Кировского района Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина угрожал убить вилкой свою сожительницу.
Дознаватели установили, что пара поругалась во время застолья. В какой-то момент мужчина стал упрекать сожительницу в легкомысленном поведении и неверности. Постепенно между ними возникла ссора. Разозлившись, мужчина схватил со стола вилку и приставив ее к животу женщины, стал высказывать угрозы убийством. Она обратилась в полицию после того, как мужчина успокоился.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совершил данный поступок на почве ревности. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Дознавателями отдела полиции № 7 УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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