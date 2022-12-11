Происшествия

В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенок

Происшествия 11.12.2022 13:40
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11.12.2022 13:40


В больницу № 7 доставлена 11-летняя девочка после взрыва кислородного баллона в одной из квартир в Тракторозаводском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие случилось в микрораойне Спартановка. 

— Сегодня рано утром в одной из квартир по улице Богомольца произошел взрыв баллона для подводного плавания объемом семь литров, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Пострадала 11-летняя школьница. Девочку госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга» и «черепно-мозговая травма». 

Известно, что ребенок учится в пятом классе в одном из местных учебных заведений. Также взрыв повредил мебель и межкомнатные двери. 

— Ребенок доставлен в больницу № 7 Советского района Волгограда. Помещен в нейрохирургическое отделение, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести. 

Журналистам информагентства удалось выяснить, что взрыв баллона произошел на первом этаже жилого многоквартирного дома. При этом возгорания не произошло, эвакуация жильцов не потребовалась.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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