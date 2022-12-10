«Был снова пьян»: в Волгограде неадекватного водителя остановили выстрелами

Поздно вечером 9 декабря в Дзержинском районе Волгограда полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль «Рено Аркана» с не подчинившимся требованию остановиться водителем. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мало того, что водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС, он еще и попытался скрыться.

Стремясь уйти от преследования, водитель выруливал на машине на встречные полосы и создавал аварийные ситуации для других участников движения.

К преследованию нарушителя подключились еще несколько нарядов ДПС. Сначала полицейские произвели предупредительные выстрелы, а затем – и прицельные по колесам автомобиля. Только после этого машина остановилась. В результате применения оружия никто не пострадал.

За рулем находился 32-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством. Он снова находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составлены административные протоколы за грубые нарушения ПДД. Также ему грозит уголовная ответственность.

Видео ГУ МВЛ по Волгоградской области

