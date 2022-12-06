Легковушка разбилась из-за коровы на дороге в Волгоградской области









Виновником ДТП в Нехаевском районе Волгоградской области стала корова, которая внезапно выбежала на дорогу перед автомобилем.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 62-летний водитель «Лады Гранты» врезался в животное, после чего машина съехала в кювет.

ДТП произошло на 6 км автодороги «ст. Нехаевская - ст. Тишанская» в направлении хутора Соколовский. В результате аварии водителя доставили в больницу.



