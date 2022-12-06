Волгоградский инженер лишилась 4 млн рублей после звонка афериста

Происшествия 06.12.2022 09:48
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06.12.2022 09:48
Четыре миллиона рублей перевела мошенникам 36-летняя инженер из Тракторозаводского района Волгограда.
Как сообщили в городском УМВД, женщину обманул неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит и похитить деньги. Также аферист утверждал, что предотвратить это можно только путем перевода имеющихся сбережений на некий безопасный счет. Инженер поверила лжесотруднику банка и сделала, как он сказал. Она перевела на указанный им счет 890 тысяч рублей своих сбережений, а также оформила в банках займы на 3 миллиона, чтобы якобы разоблачить мошенников. Кредитные средства она также перевела мошеннику.
Женщина только через несколько дней поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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