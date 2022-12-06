Волгоградский инженер лишилась 4 млн рублей после звонка афериста









Четыре миллиона рублей перевела мошенникам 36-летняя инженер из Тракторозаводского района Волгограда.

Как сообщили в городском УМВД, женщину обманул неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит и похитить деньги. Также аферист утверждал, что предотвратить это можно только путем перевода имеющихся сбережений на некий безопасный счет. Инженер поверила лжесотруднику банка и сделала, как он сказал. Она перевела на указанный им счет 890 тысяч рублей своих сбережений, а также оформила в банках займы на 3 миллиона, чтобы якобы разоблачить мошенников. Кредитные средства она также перевела мошеннику.

Женщина только через несколько дней поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.



