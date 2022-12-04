







Неутешительный прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Волгоградской области на первое полугодие 2023 года опубликовали специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области», сообщает ИА «Высота 102».

Лес гибнет под действием комплекса факторов, среди которых пожары, нашествие вредителей, различные болезни, засуха и другие причины. Так, по состоянию на ноябрь 2022 года площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью в Волгоградской области составляет более 46 тысяч га. Основной причиной ослабления и гибели лесов в регионе являются неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы, на долю которых приходится 67%.

- По оценке специалистов волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита» в 2023 году вследствие засух последних лет прогнозируется частичное и сплошное усыхание насаждений на площади до 8,7 тыс. га. Особенно сильно засуха скажется, на состоянии вновь созданных лесных культур и молодняков сосны, дуба и акации, корни которых расположены в почвенном слое от 10 см до 1 метра, - считают специалисты.

Общая площадь очагов вредителей и болезней леса в насаждениях Волгоградской области составляет более 27 тысяч га, из них в насаждениях площадью более 9,7 тысячи га требуется проведение мер по ликвидации очагов и санитарно-оздоровительных мероприятий. В 2023 году мероприятия по их уничтожению запланированы в лесах общей площадью почти 7 тысяч га.



