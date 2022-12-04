Угнанный в Москве элитный внедорожник нашли под Волгоградом









Сотрудники ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», который оказался в угоне.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, за рулем премиального внедорожника находился 42-летний житель Калмыкии.

- При проверке иномарки были выявлены следы механического изменения номерных агрегатов – «номера» перебиты в кустарных условиях. Согласно полученным сведениям, внедорожник был угнан в декабре 2017 года в столичном регионе и объявлен в розыск, - рассказали в главке полиции.

Внедорожник и водителя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



