И тебя вылечат: для волгоградцев со стрессом приготовят антикризисные койки

Здравоохранение 02.12.2022 08:47
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02.12.2022 08:47
В Волгоградской области принят порядок оказания медицинской помощи пациентам с посттравматическими стрессовыми расстройствами и его признаками. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликован соответствующий приказ комитета здравоохранения Волгоградской области, принятый на основании письма Минздрава РФ.
Помощь пациентам будут оказывать на нескольких уровнях. Амбулаторно жители региона могут лечиться у психиатров и психотерапевтов в районных больницах. Срочную помощь могут оказать выездные бригады. К услугам испытывающих стрессовые расстройства жителям региона также предлагаются специализированные психиатрические больницы, где лечить пациентов будут уже в условиях стационара. Волгоградцев не будут помещать в палаты с глубоко больными людьми, а откроют для них антикризисные койки в общепсихиатрических отделениях.
Для будущих пациентов подготовлены карты маршрутизации – жителей различных районов региона закрепят за конкретными медучреждениями. Если признаки постттравматического стрессового расстройства не такие явные, психолого-психотерапевтическую помощь можно получить по горячей линии, открытой в ГБУЗ «ВОКПБ №2» - 8-904-405-03-03. Здесь проконсультируют взрослое население. А несовершеннолетним придет на помощь детский телефон доверия с единым федеральным номером ГБУЗ «ВОДКПБ» - 8-800-2000-122 .
Напомним, по сообщениям федеральных СМИ, 2022 год стал рекордным по количеству граждан, жалующихся на депрессии, чувство тревоги и беспокойство. В то же время в России резко вырос спрос на антидепрессанты и успокоительное.
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