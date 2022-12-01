Светлана Смыкова назначена главврачом детской облбольницы в Волгограде

В комитете здравоохранения Волгоградской области 1 декабря сообщили о назначении на пост главного врача Волгоградской областной детской клинической больницы отличника здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития РФ – Светланы Смыковой. Новый руководитель посвятила данному лечебному учреждению больше 30 лет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, кандидатуру Светланы Валерьевны утвердили на прошедшем сегодня экспертном совете. Смыкова имеет высшую категорию по специальностям «педиатрия» и «анестезиология и реанимация», а в 2020 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественного здоровья».

– На протяжении 30 лет Светлана Валерьевна работала в областной детской клинической больнице на различных должностях. С 2007 года – в должности заместителя главврача по медицинской части, – рассказали в профильном комитете. – Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи.