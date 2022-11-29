Районные и городские суды эвакуируют в Волгоградской области









Сегодня, 29 ноября, оперативные службы проверяют сообщения о минировании судов в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сообщения с угрозами получили практически все районные суды, расположенные в Волгоградской области, а также в Волгограде.

Напомним, что такие угрозы поступают регулярно. При проверке сообщения не подтверждаются.



