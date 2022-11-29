Селянин в Волгоградской области пришел из магазина и умер

Происшествия 29.11.2022 11:32
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29.11.2022 11:32
Житель села в Ленинском районе Волгоградской области умер после визита в продовольственный магазин, где он ударился головой о бетонный пол. Как сообщили в региональном главке МВД, о смерти 50-летнего мужчины медикам сообщил его сын. Врачи установили, что причиной гибели селянина стала травма головы.
Полицейские установили, что вечером 26 ноября потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин. Там он увидел трех молодых людей, один из которых ему не понравился, поэтому мужчина полез драться. Один раз он ударил молодого человека кулаком, потом замахнулся снова, но 28-летний приятель парня его оттолкнул. Не удержавшись, пьяный селянин упал и ударился головой. Компания покинула торговый зал.
После этого мужчина встал и ушел домой, где лег спать. Утром он сообщил сыну, что ему плохо и через несколько минут умер.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Материалы будут переданы в районный следственный отдел СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
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