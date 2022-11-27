Волгоградка погибла после ДТП на разбитом переходе в Котово

В Волгоградской области скончалась 49-летняя Светлана Ямковая, пострадавшая в ДТП 18 ноября этого года в Котово на улице Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», после аварии женщина находилась в тяжелом состоянии, из-за чего ее не могли транспортировать в Волгоград.





— Со Светланой мы ходили вместе в первый класс. И сидели за одной партой. Она была добрым и светлым человеком. Работала в Сбербанке на улице Мира. Мы часто виделись. Всегда приветливая и спокойная, — пишут жители Котово в одном из пабликов в соцсетях.





Дорожная авария, в результате которой не стало Светланы, произошла 18 ноября 2022 года на пересечении улиц Победы и Школьной.

— Иномарка двигалась со стороны старого рынка. Со слов свидетелей, сбила женщину. Она переходила пешеходный переход от аптеки в сторону поликлиники. Свидетели пояснили, что тормозной путь был несколько метров. Женщина оказалась на середине улицы Школьной, — сообщил информагентству местный активист, житель Котово.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП в Котово произошло 18 ноября около 16.30.

— По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем автомашины Ford Focus двигался по улице Победы и наехал на 49-летнюю женщину, — сообщается в суточной оперативной сводке.





Уточняется, что в результате аварии пешехода с множественными травмами доставили в больницу.





Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали о жалобах на отсутствие освещения и неудовлетворительное состояние пешеходных переходов в Котово в том самом месте, где сбили Светлану Ямковую.

Котовчане уверены, что состояние перехода, где произошла трагедия, не соответствует утвержденным нормативам. По словам жителей, разметка на дороге основательно затерлась, а подходы к «зебре» представляют опасность из-за разбитого асфальта и ям.





Активисты обратились к горожанам с просьбой фиксировать опасные пешеходные переходы для передачи этой информации городским властям. Хотя, считают котовчане, чиновники сами должны заниматься этими проблемами без дополнительных подсказок со стороны жителей.

Как сообщил информагентству один из активистов Котово, из городской администрации пришел ответ, что на обустройство перекрестка, где трагически погибла 49-летняя женщина, необходимо примерно 75 000 рублей.

— Вот так оценили жизнь Светланы. Горожане будьте очень осторожны и внимательны на дорогах и переходах, берегите себя и своих детей, ведь они Вашу жизнь не ценят, — заключил котовчанин.

Корреспонденты ИА «Высота 102» направили запросы в администрацию Котово и ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области