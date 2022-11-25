Происшествия 25.11.2022 14:23
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25.11.2022 14:23
Приставы в Волгоградской области не ожидали увидеть должника, которого «похоронили» родственники.
Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП России по региону, житель Камышинского района уклонялся от уплаты административных штрафов и отбывания обязательных работ. Пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе должника для составления в отношении него административного протокола за уклонение от отбывания обязательных работ (ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ).
По адресу регистрации мужчины не оказалось, а его родственники сообщили, что он умер. Отдел ЗАГС, куда был направлен запрос, смерть должника не подтвердил. Через некоторое время он сам пришел к приставам, что оплатить административные штрафы. Мужчина пояснил, что с родственниками он находится в конфликте и давно не общается, поэтому они его и «похоронили».
В отношении должника был составлен административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
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