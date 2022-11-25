Происшествия

В Волгоградской области объявленный умершим мужчина погасил свой долг

Происшествия 25.11.2022 14:23
0
25.11.2022 14:23


Приставы в Волгоградской области не ожидали увидеть должника, которого «похоронили» родственники.
Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП России по региону, житель Камышинского района уклонялся от уплаты административных штрафов и отбывания обязательных работ. Пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе должника для составления в отношении него административного протокола за уклонение от отбывания обязательных работ (ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ).
По адресу регистрации мужчины не оказалось, а его родственники сообщили, что он умер. Отдел ЗАГС, куда был направлен запрос, смерть должника не подтвердил. Через некоторое время он сам пришел к приставам, что оплатить административные штрафы. Мужчина пояснил, что с родственниками он находится в конфликте и давно не общается, поэтому они его и «похоронили».
В отношении должника был составлен административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.11.2022 13:13
Происшествия 25.11.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2022 10:23
Происшествия 25.11.2022 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2022 09:56
Происшествия 25.11.2022 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 20:30
Происшествия 24.11.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 19:49
Происшествия 24.11.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 12:31
Происшествия 24.11.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 11:04
Происшествия 24.11.2022 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 10:27
Происшествия 24.11.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 09:54
Происшествия 24.11.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 09:50
Происшествия 24.11.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 09:35
Происшествия 24.11.2022 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2022 09:29
Происшествия 24.11.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2022 16:09
Происшествия 23.11.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2022 12:43
Происшествия 23.11.2022 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2022 12:38
Происшествия 23.11.2022 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
«А где гарантия?»: в Волгоградской области всплыли странности с контрактом на ремонт дорогиСмотреть фотографии
16:44
К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учетаСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подвели итоги форума «ПромЭнергоВолга2022»Смотреть фотографии
15:21
Волгоградец пытался отсудить за три лопнувших шарика целое состояниеСмотреть фотографии
15:11
«Изменили мои показания»: обвиненный в смерти пациентки от COVID-19 волгоградский врач обжалует приговорСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области объявленный умершим мужчина погасил свой долгСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградца задержали за контрабанду 2,5 кг прегабалина из КитаяСмотреть фотографии
12:58
Оперативниками МВД задержан 18-летний житель ГородищаСмотреть фотографии
12:27
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-5 дебетовых доходных картСмотреть фотографии
12:21
Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщиныСмотреть фотографии
12:10
Прощай, полковник Сандерс!: волгоградские рестораны KFC сменят вывески после смены собственникаСмотреть фотографии
11:34
Фантомного поставщика мяса, рыбы и молока в 8 регионов РФ выявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«Будущее уже наступило»: на выставке в Волгограде представили актуальные тенденции и успешные практики в электроэнергетикеСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области растет производство труб, шин и моющих средствСмотреть фотографии
10:34
ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинокСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея ШамшинаСмотреть фотографии
10:23
Угнанную в Москве иномарку задержали на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографии
10:07
Волгоградское отделение СоюзМаш представило предприятия региона на «Пром-Энерго-Волга’2022»Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусеСмотреть фотографии
09:32
Массовые беспорядки в колонии под Волгоградом подавили в ходе ученийСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
08:41
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплатуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табакомСмотреть фотографии
07:29
«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусораСмотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области мужчину нашли мертвым в лужеСмотреть фотографии
19:49
«Использовал спичку как подсветку»: школьник в Волгоградской области получил ожоги лица и глазСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские концессии возглавил Дмитрий ЦыбульниковСмотреть фотографии
19:24
«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в ЖК «Университетский»Смотреть фотографии
18:47
Еще 7 км трассы Волгоград-Москва модернизировали для исключения лобовых ДТПСмотреть фотографии
 